Порядок выплаты субсидий должникам могут изменить: детали

Министрество предлагает для должников с монетизированными субсидиями вернуть безналичную форму помощи по оплате коммунуслуг.

Министерство социальной политики Украины планирует внести изменения в законодательстве, по которым субсидианты, имеющие просрочки по оплате за коммунальные услуги при получении монетизированной субсидии, после погашения долгов будут переводиться на субсидии в безналичной форме.

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Об этом во время брифинга заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«По нынешнему законодательству, если человек имеет задолженность более одного месяца на сумму более 340 грн, мы не назначаем субсидию на следующий период, пока он этот долг не погасит. После того, как человек погасит такой долг, ему может быть назначена субсидия, но я думаю, что мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку по оплате, имея на руках деньги, которые им выплатили, будет в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме. А потом, если все будет нормально, они снова могут перейти на вариант с наличкой», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2019 года правительство Украины ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой пенсия выросла для 8,972 млн украинских пенсионеров из 10,2 млн пенсионеров. С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.

Помимо этого, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

В феврале Кабинет министров сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.