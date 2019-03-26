Пенсионерам в марте выплатили почти 4 миллиарда «живых» субсидий

В марте на выплату пенсий направлено 36,41 млрд грн.

Финансирование пенсий апреля и жилищных субсидий за март начнется в соответствии с установленным графиком.

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Пенсионный фонд Украины 25 марта, согласно утвержденным графикам, завершил финансирование пенсионных выплат за март и жилищных субсидий за февраль, сказано в сообщении пресс-службы фонда.

«В марте на выплату пенсий направлено 36,41 млрд грн, на выплату жилищных субсидий – 3,98 млрд грн», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, финансирование пенсий апреля и жилищных субсидий за март начнется 2 апреля.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2019 года правительство Украины ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой пенсия выросла для 8,972 млн украинских пенсионеров из 10,2 млн пенсионеров. С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.

Помимо этого, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.