Вернуть $16 миллиардов: НБУ обнародовал годовой график погашения внешнего долга

Платежи в пользу МВФ составят 1,945 млрд долл.

Объем платежей по валовому внешнему долгу Украины в 2019 году составит 15,655 млрд долл., включая 11,951 млрд долл. в счет погашения долга и 3,703 млрд долл. в счет его обслуживания.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе долговые платежи сектора государственного управления на 5,016 млрд долл., центрального банка – на 842 млн долл., прочих депозитных корпораций – на 1,828 млрд долл., других секторов – на 6,401 млрд долл., прямые инвестиции (межфирмовый долг) – на 1,568 млрд долл.

На первый квартал приходятся платежи на 5,609 млрд долл., на второй – 3,608 млрд долл, на третий – 3,919 млрд долл., на четвертый – 2,519 млрд долл.

Отмечается, что платежи в пользу МВФ составят 1,945 млрд долл., в том числе 600 млн долл. в первом квартале, 601 млн долл. – во втором, 657 млн долл. – в третьем, 87 млн долл. – в четвертом.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины в 2018 году сократился на 744 млн долл., или на 0,6%, - до 114,707 млрд долл.