Валовой внешний долг Украины увеличился до $115 миллиардов

14:45, 21 марта 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе долг сектора государственного управления вырос на 4,8% - до 40,128 миллиарда долларов, долг центрального банка – на 17,6%, до 7,938 миллиарда долларов.

Долг прочих депозитных корпораций сократился на 0,2% - до 5,797 миллиарда долларов, долг других секторов – на 3,9%, до 51,430 миллиарда долларов, прямые инвестиции (межфирмовый долг) – на 4,1%, до 9,414 миллиарда долларов.

Сравнительные данные для оценки динамики валового внешнего долга с начала года не приводятся.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 миллионов долларов, или на 0,9%.

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