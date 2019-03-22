Покупка иностранцами украинских облигаций не угрожает курсу гривни - эксперты

По их мнению, растущие вложения нерезидентов в украинские ОВГЗ максимум могут слегка качнуть курс гривни на несколько процентов.

Растущие вложения нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа не представляют существенной угрозы для стабильности валютного рынка Украины, считают опрошенные УНИАН эксперты.

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Так, главный эксперт Совета Национального банка Украины Виталий Шапран отметил, что текущий объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ составляет всего 2,5% общего объема ОВГЗ, или эквивалент 2-3 дней торгов на межбанковском рынке. "Даже если все они решат выйти в один день, то максимум это может слегка качнуть курс гривни на несколько процентов - не более", - считает он.

При этом эксперт отметил, что обычно нерезиденты стараются "выходить" из ОВГЗ при благоприятной ситуации на валютном рынке. По его словам, учитывая аналогию с прошлым годом - массовый приход нерезидентов в момент начала посевной кампании и выход летом в момент начала сбора урожая - для сезонной части украинской экономики это выгодно. "Те, кто поторопился в 2018 году выйти, сейчас при курсе 26-27 грн за доллар, разочарованы своим же решением, так как утратили шанс заработать больше. Поэтому среди нерезидентов появились игроки, покупающие облигации на более длительные сроки – год и более", - добавил Шапран.

Кроме того, он напомнил, что сразу несколько международных банков выпустили депозитарные ноты на ОВГЗ, а глобальный депозитарий Clearstream открыл счета в депозитарии НБУ. "За последние 3-4 месяца был сильно упрощен доступ нерезидентов на рынок ОВГЗ. Так что если выход и будет, он не будет массовым. И доля нерезидентов, которые решат "переждать", сидя в ОВГЗ, будет выше, чем год назад", - считает эксперт.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий допускает, что выход нерезидентов из украинских ОВГЗ усилит девальвационное давление. "Но эффект не будет длительным. Не думаю, что колебание будет сильным - копеек 20-25 на долларе", - прогнозирует он.

По оценкам эксперта, скорее всего, нерезиденты будут сокращать вложения в украинские облигации в конце июня - начале июля текущего года.

Говоря о причинах повышенного интереса иностранных инвесторов к долговым бумагам Украины, Паращий высказал мнение, что это обусловлено перспективой снижения ставки доходности и спешкой заработать по нынешней высокой ставке, в том числе за счет ожидаемого упрощения доступа к рынку украинских ОВГЗ благодаря сотрудничеству с глобальным депозитарием Clearstream.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам аукциона на текущей неделе вырос на 4 миллиарда гривень, или на 27,7%, - до 18,6 миллиарда гривень. С начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 12,2 миллиарда гривень, или почти в 3 раза.

На следующий день после ОВГЗ-аукциона котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины выросли после падения 4 дня подряд и продолжают укрепляться. Текущие котировки гривни к доллару составляют 26,97/27,00 гривни/доллар.