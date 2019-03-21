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Иностранцы активно вкладываются в украинские гособлигации

12:59, 21 марта 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 4 миллиарда гривень, или на 27,7%, - до 18,6 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, с начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 12,2 миллиарда гривень, или почти в 3 раза.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,130 миллиарда гривень, или на 21,7%.

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Теги: #ОВГЗ#ОВГЗ-аукцион