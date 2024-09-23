Минимальное количество людей владеет огромным капиталом, что делает их богаче 95% всего населения планеты.

Стало известно, что всего 1% населения Земли владеет большим состоянием, чем 95% людей на планете вместе взятые.

На долю 3 тысяч самых богатых семей приходится 13% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в отчете Всемирного движения по борьбе с неравенством Oxfam. Сумма составляет 14 триллионов долларов, хотя еще в 1987 году такое же количество семей владело всего 3% ВВП.

Как сообщается, анализ был проведен на основе данных швейцарского глобального финхолдинга UBS перед ежегодными дебатами ООН.

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В отчете также указано, что "страны Глобального Юга" (Азия, Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн) владеют всего 31% мирового богатства, хотя в указанных областях проживает 79 процентов населения Земли.

1% крупнейших компаний (BlackRock, State Street и Vanguard) владеет практически половиной всех мировых финансовых активов (43 процента).

"В последние годы сверхбогатые и могущественные корпорации использовали свое огромное влияние, чтобы подорвать усилия по решению основных мировых проблем, таких как борьба с уклонением от уплаты налогов и обеспечение доступности вакцин от COVID-19 для всего мира", — заявил исполнительный директор Oxfam Амитабх Бехар.

Он отметил, что в течение последних лет крупные фармацевтические компании сопротивляются попыткам разрушить их монополии на технологии вакцины от COVID-19, чтобы разблокировать поставки. Монопольный контроль над производством вакцин был очень прибыльным во время пандемии.

Только в 2021 году семь крупнейших производителей получили около 50 миллиардов долларов чистой прибыли от продажи вакцин от COVID-19, что привело к огромным выплатам богатым акционерам и появлению новых "вакцинных" миллиардеров, говорится в отчете.

Советы богатых людей

Ранее УНИАН сообщал, что про миллиардера Марка Кьюбана, который объяснил, что такое успех. Он отметил, размер банковского счета - это не главное.

"Для меня определение успеха - это просыпаться утром с улыбкой на лице, зная, что день будет отличным. Я был счастлив и чувствовал себя успешным, когда был беден, жил с шестью парнями в трехкомнатной квартире и спал на полу", - отметил Кьюбан.

Кроме того, Уоррен Баффет назвал одну деталь, которая определяет успех или неудачу в жизни. По его словам, это любовь. Это те отношения, которые удалось построить.

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