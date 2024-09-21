Миллиардер Марк Кьюбан объяснил, что такое успех

Миллиардер-инвестор дал определение успеха, которое применимо к каждому.

Для одних успех - это цифры: размер банковского счета или только что заключенная деловая сделка. Для других - не отставать от других, которые ведут экстравагантный образ жизни, о котором вы мечтаете.

Издание Inc пишет, что предприниматель-миллиардер Марк Кьюбан нашел простое определение успеха.

"Для меня определение успеха - это просыпаться утром с улыбкой на лице, зная, что день будет отличным. Я был счастлив и чувствовал себя успешным, когда был беден, жил с шестью парнями в трехкомнатной квартире и спал на полу", - отметил Кьюбан.

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Его заявление бросает вызов представлению о том, что финансовое благополучие или идеальная жизнь являются высшим критерием успеха. Вместо этого он выделяет нечто гораздо более доступное:

просыпаться счастливым и довольным;

успех - это внутреннее состояние, а не внешнее проявление;

переосмыслите понятие успеха.

Подход Кьюбана заключается в том, чтобы довольствоваться посредственностью. Его мысль заключается в том, что успех не обязательно должен достигаться за счет счастья. Не нужно ждать, пока вы достигнете определенного рубежа, чтобы почувствовать, что вы добились успеха.

Культивируйте свое счастье, не теряя при этом стремления и амбиций:

начните свой день с благодарности;

сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость;

регулярно проверяйте себя.

Успех - это не пункт назначения, а образ мышления, который вы несете с собой на протяжении всего пути. Будь вы предпринимателем, лидером или просто человеком, пытающимся разобраться в жизни, помните: настоящий успех - это просыпаться с радостью от того, что ждет вас впереди, независимо от того, на каком этапе пути вы находитесь.

Ранее УНИАН писал, что Уоррен Баффет назвал одну деталь, которая определяет успех или неудачу в жизни.

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