По словам Уманского, этой зимой снова может возникнуть кризисная ситуация в энергетике из-за нехватки угля на станциях.

В Украине отопительный сезон в этом году может оказаться достаточно проблемным.

Такое мнение в Telegram высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

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"Отопительный сезон уже не за горами, а власть систематически делает вид, будто ее это не касается. Во времена предыдущих правительств, подготовка к зиме превращалась в своеобразный ритуал. Власть переживала, достаточно угля накоплено на складах станций, и не будет ли отопление слишком дорогим. Но те позорные времена уже в прошлом. Теперь власть едет отдыхать, а украинцы пусть решают свои проблемы самостоятельно", - отметил экономист.

По его словам в этом году с отопительным сезоном могут быть проблем.

"Во-первых, скоро украинцы снова будут получать свои "письма счастья" на ползарплаты. Ведь в основном коммунальные котельные отапливаются природным газом, а он подорожал почти вдвое. Будто этого недостаточно, НАК "Нафтогаз" пытается зафиксировать высокие цены на газ на четыре года вперед. Правительство абсолютно ничего не делает, чтобы обеспечить экономику более дешевым топливом. Итак, населению таки придется столкнуться с подорожанием отопления в полтора-два раза", - подчеркнул эксперт.

По словам Уманского, этой зимой снова может возникнуть кризисная ситуация в энергетике из-за нехватки угля на станциях.

"Отсутствие ответственности всегда приводит к еще большим нарушениям. Уже можно увидеть предпосылки для последующей энергетического кризиса… Правительство вновь демонстрирует полное непонимание, кто они и какую несут ответственность. Это как если бы за штурвал "Боинга" попал пьяный пилот кукурузника, и он понятия не имеет, зачем здесь большая часть кнопок", - отметил эксперт.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

Автор: Елена Коваленко