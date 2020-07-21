В Украине уже 25 тысяч домохозяйств установили солнечные панели

Во 2-м квартале 2020 года домохозяйства установили около 1,5 тысячи СЭС.

По состоянию на 1 июля 2020 года домашние солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 658 МВт установили 25,6 тысячи домохозяйств, тогда как на 1 июля 2019 года солнечные панели были установлены в 11,9 тысячи домохозяйств страны.

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Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"По состоянию на 1 июля 2020 года уже более 25,6 тысячи домохозяйств в Украине используют "чистую" электроэнергию, установив солнечные электростанции (СЕСд). Объем вложенных семьями инвестиций превышает 520 миллионов евро, а суммарная мощность всех СЕСд - 658 МВт. В частности, в течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств перешли на солнечные панели", - сказано в сообщении.

По данным агентства, наибольшее количество домашних солнечных станций было установлено в Днепропетровской области – 3,5 тысячи, Тернопольской - более 2,2 тысячи, Киевской - более 2 тысяч, Ивано-Франковской - более 1,8 тысячи, а также в Закарпатской - более 1,6 тысячи.

В пресс-службе подчеркнули, что изменения по поддержке развития возобновляемой энергетики, которые сейчас активно обсуждаются, не касаются домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, в украинскую возобновляемую энергетику в 2019 году было инвестировано 3,7 миллиарда долларов, что позволило построить дополнительно 4,5 ГВт мощностей. Таким образом, на конец прошлого года общая мощность ВИЭ в Украине составила 6,8 ГВт.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

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