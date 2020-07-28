Разумков подписал закон, снижающий ставки "зеленого" тарифа

Теперь закон должен подписать президент.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№3658).

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, 28 июля он возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 21 июля ВР приняла закон, который в рамках покрытия дефицита денежных ресурсов на рынке электроэнергии предусматривает снижение ставок "зеленого" тарифа для солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций. За принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (№3658) проголосовали 288 народных депутатов.

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"Указанный законопроект является долгожданным и крайне необходимым для электроэнергетической отрасли, регулирует на законодательном уровне насущные проблемы функционирования "зеленой" электрогенерации, будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на конечную цену электроэнергии путем оптимизации уровня "зеленого" тарифа, будет способствовать достижению баланса интересов общества, потребителей электрической энергии и участников рынка электрической энергии, улучшит платежеспособность субъектов рынка, обеспечив одновременно дальнейшее развитие возобновляемой энергетики", - говорится в пояснительной записке.

Документом, в частности, уменьшаются размеры "зеленых" тарифов с 1 июля 2020 года для объектов, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года, для СЭС более 1 МВт - на 15%, для СЭС и ВЭС менее 1 МВт - на 7,5%.

"Для генерации менее 1 МВт снижение будет вдвое меньше, чем для всех остальных, то есть не 15%, а 7,5%. Таким образом, мы по-другому подходим к мелким электростанциям, и у них тариф будет выше, чем у других станций", - пояснил председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, представляя законопроект. Депутаты также поддержали предложение предоставить возможность компаниям, которые уже начали строительство электростанций, завершить объект до 31 октября 2020 (вместо 1 июля 2020) и зафиксировать снижение тарифа на уровне 2,5%.

Законом устанавливается предельный размер "зеленого" тарифа для объектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, что позволит уменьшить размер "зеленых" тарифов для таких объектов до 52%. Депутаты также ограничили сроки ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения "зеленого" тарифа путем уменьшения с 1 августа 2020 года размеров "зеленого" тарифа для таких объектов на 50%.

Парламент также поддержал поправку, исключающую нормы о неизменности налогового законодательства для электростанций, работающих на альтернативных источниках электроэнергии, как это было предложено в законопроекте к первому чтению.

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Кроме того, депутаты поддержали поправку, согласно которой не менее 20% расходов на компенсацию госкомпании "Гарантированный покупатель", на которую возложены функции выполнения обязательств государства по оплате электроэнергии из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу, закладываться в государственный бюджет. С 2022 (в 2021 году - 50%) будет введена полная ответственность за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из ВИЭ. При этом размер допустимой погрешности прогнозирования составит для ВЭС - 10%, для СЭС - 5%. Законом предлагается определить оператора системы передачи ответственным за компенсацию недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд на уменьшение и/или ограничение нагрузки в соответствии с методикой, утверждаемой регулятором. Документ также предусматривает усовершенствование процедуры проведения конкурса на строительство новых мощностей возобновляемой энергетики.

Справка УНИАН. Более 20% рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) принадлежит энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее следуют шведские, китайские и украинские компании. По состоянию на начало июня установленная мощность объектов возобновляемой энергетики составляет 7 ГВт, не учитывая крупные ГЭС, объекты из ВИЭ на оккупированных территориях (637 МВт) и малые солнечные электростанции частных домохозяйств (618 МВт). Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине возросла до 8%, но при этом генерация забирает с рынка 26% денежного оборота.

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