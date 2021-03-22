Премьер назвал строительство газопровода политическим проектом, который изначально не имел коммерческой целесообразности.

Запуск газопровода «Северный поток-2» может создать экономические предпосылки для продолжения финансирования российской агрессии против Украины.

Как сообщается на правительственном портале, об этом в интервью немецкому изданию "Бильд" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеГоссекретарь США призвал немедленно прекратить строительство "Северного потока-2"

«Запуск «Северного потока-2», если до этого все же дойдет, будет означать для нас не только недополучение нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС, в первую очередь, и создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей в отношении Украины, в частности. Поэтому Украина поддерживает санкционную политику против запуска газопровода», - сказал он.

По словам премьера, позиция Киева относительно этого проекта остается неизменной - это, прежде всего, политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности. Потому что украинская ГТС готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год, в 2020 году по ней в сторону Европы ушло 55,8 млрд кубов российского газа.

«Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно - это самая дешевая цена за транзит. Кроме того, Украина всегда была надежным транзитером», - подчеркнул Шмыгаль.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

Главные новости Украины и мира на утро 22 марта

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина