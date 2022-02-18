Средняя цена по стране бензина А-95 выросла на 87 копеек - до 35,02 грн/л.

За неделю (11-18 февраля) средние розничные цены на дизель и бензин в украинских сетях АЗС выросли на 76-90 копеек.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 90 коп./л и составила 34,12 грн/л, бензин А-95 подорожал на 87 коп./л - до 35,02 грн/л, а дизельное топливо - на 76 коп./л, до 34,18 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Читайте такжеЕсть ли предел росту цен на украинских АЗС и при чем тут Беларусь

Сообщается, что на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 0,90 грн/л: бензин А-92 - до 35,29 грн/л, бензин А-95 - до 35,89 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,70 грн/л, до 35,29 грн/л.

Топливо в сети SOCAR подорожало на 0,77-1,00 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 - до 33,95 грн/л и ДТ - до 33,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 33 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо - до 34,00 и 33,00 грн/л.

Chipo, "Авантаж", Mango и Marshal подняли стоимость всех видов топлива на 0,50-1,14 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, и другие повысили цены на топливо в пределах 0,11-1,20 грн/л.

Импорт бензина в Украину:

В 2021 году в Украину импортировано 8 тыс. тонн бензина А-98, из них 7,5 тыс. тонн из Литвы.

С 7 февраля 2022 года Беларусь заблокировала поставки а-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом.

Эксперты считают, что прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину в стратегическом плане усилит высокую зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси.

В 2021 году на импорт из Литвы пришлось 9% поставок дизтоплива - 690 тыс. тонн, 11% бензина - 265 тыс. тонн.