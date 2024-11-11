Отмечается, что данная мера превентивная.

Графики экстренных отключений света ввели в Украине утром в понедельник, 11 ноября. Решение принято в связи с угрозой российских ударов по энергетике.

На фоне угрозы массированного удара региональные операторы "Укрэнерго" сообщили о применении превентивных мер

"По команде НЭК "Укрэнерго" в Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии!" – говорится в сообщении "Житомироблэнерго".

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При этом в АО "Черкассыоблэнерго" указали, что графики аварийных отключений применены с 6:31 11 ноября.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины", – отметили в компании.

В АО "Николаевоблэнерго" заявили, что в Николаевской области, то там отключили первую-четвертую группу.

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Также соответствующие меры применили в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Отключения света в Украине - последние новости

Ночью и утром 7 ноября на подступах к Киеву и над столицей было сбито более 30 российских беспилотников. Падение обломков зафиксировали в шести районах города.

Тогда в "Укрэнерго" заявили, что в результате атаки вражеских беспилотников частично обесточены Житомирская и Ривненская области.

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