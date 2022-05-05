Страны Балтии, Польша, Финляндия объявили, что в течение 2022 г. они откажутся от импорта угля, нефти и газа.

Принятый Европой план снижения зависимости от российского газа – Repower, согласно которому до конца 2022 года можно будет заменить из других источников 2/3 природного газа из России, вполне реалистичен, однако его выполнение будет зависеть от многих моментов.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Он реалистичен. Но проблема заключается в наличии или отсутствии политической воли, как на уровне Евросоюза, так и на уровне отдельно взятых правительств стран-членов. Мы здесь наблюдаем совершенно противоположные подходы. Если, например, страны Балтии, Польша, Финляндия объявили, что в течение 2022 г. они откажутся от импорта угля, нефти и газа, то некоторые другие страны заняли противоположную позицию, мотивируя это невозможностью отказаться", - отметил эксперт.

Он также отметил, что позиция ЕС по данному вопросу четко обозначена.

"Яркий пример – Венгрия, где идет четкая политическая мотивация. Но генеральная линия ЕС в контексте плана Repower с соответствующими мерами четко обозначена, и я думаю, что под давлением США и Великобритании эти планы будут выполняться", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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