Выстроены сооружения физической защиты энергообъектов, подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий.

В Киевской городской военной администрации рассказали о новационных мероприятиях защиты энергосети в осенне-зимний период.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. В частности, начальник КМВА Сергей Попко объяснил, чего следует ждать киевлянам в осенне-зимний период.

"С прошлогоднего октября по март - шесть месяцев подряд энергетическая инфраструктура Украины (и Киева в частности) была главным объектом воздушных агрессий врага. Рашистские массированные атаки ракетами и дронами повредили около 63% энергетических мощностей города. Но прошедшая зима принесла нам, как бедствие, так и опыт. Вместе с энергетиками и коммунальщиками проведены работы для восстановления работоспособности Киевских ТЭЦ", - сообщил Попко.

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В этой связи, он подчеркнул, что главные приоритеты в этом году – физическая защита важных объектов и резервирование сетей.

В то же время, как отмечает "Укрэнерго", тысячи их сотрудников работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону.

"Магистральные сети "Укрэнерго" готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии. Были выстроены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире). Подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий (также впервые в мире). Только консолидация усилий всех - ВСУ в лице сил противовоздушной обороны, власти, энергетиков, коммунальных служб и каждого киевлянина поможет разрушить намерения врага этой зимой", - отметил Попко.

Подготовка к зиме

В сентябре 2023 года сообщалось, что в Украине нет ни одного энергозащищенного города, а эксперты уверены, что будут блэкауты. Военный эксперт Павел Нарожный выразил мнение, что энергетическая инфраструктура каждого города Украины может быть поражена оккупантами, поэтому украинцам стоит готовиться к отключениям электричества.

В то же время, в "Укрэнерго" рассказали, как защитили энергообъекты от обстрелов. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины имеет активную и пассивную защиту, чтобы максимально защититься от обстрелов со стороны россиян.

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