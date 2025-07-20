В результате попаданий также были раненые, но от госпитализации они отказались.

В результате атаки российских оккупантов по селу в Сумской области погибла 78-летняя женщина.

Об этом в Telegram-канале сообщил Олег Григоров, начальник Сумской областной военной администрации. "Вчера вечером россияне атаковали село Свеской громады четырьмя ударными БпЛА. В результате попаданий сгорели жилые дома. Погибла 78-летняя женщина", - заявил он.

Кроме того, добавил Григоров, после массированной атаки по Шосткинской громаде к медикам обратились двое местных жителей. "В госпитализации не нуждались - помощь оказали амбулаторно", - отметил глава ОГА.

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Он подчеркнул, что Россия продолжает воевать против мирного населения и "каждый такой удар несет боль, разрушения и невосполнимые потери".

Впоследствии глава ОГА также добавил, что в Свесской общине в результате прямых попаданий российских дронов "мгновенно загорелись три жилых дома - остановить огонь в них было невозможно". "Спасателям удалось не допустить распространения пламени на соседние дома", - написал Григоров.

Атаки оккупантов на Украину

Кристиан Фройдинг, глава ситуационного центра по Украине в Министерстве обороны Германии высказал предположение, что россияне планируют использовать для ударов по Украине до двух тысяч беспилотников одновременно.

По его словам, это создаст серьезные проблемы для украинской противовоздушной обороны. потому что сбивать "Шахеды" системами ПВО Patriot нелогично.

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