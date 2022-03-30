По состоянию на 30 марта в Украине остаются обесточенными более 1596 населенных пунктов, всего более 842 тысяч потребителей.

По состоянию на 30 марта в Украине остаются обесточенными более 1596 населенных пунктов, всего более 842 тысяч потребителей, без газа находятся 304 тысячи потребителей.

Об этом пресс-служба Минэнерго сообщает в Facebook.

За сутки украинские энергетики восстановили электроснабжение 63 тысячам потребителей.

"За минувшие сутки восстановлено электроснабжение более 63 тысячам потребителей. В частности, в Донецкой области – 18 тыс., Запорожской – 17 тыс., Сумской – 13 тыс., Харьковской – 12 тыс., Киевской – 2 тыс., Николаевской – 1,4 тыс., Житомирской – 186 абонентам", - говорится в сообщении.

Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы затруднены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

Война против Украины: