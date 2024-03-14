Нефтеперерабатывающая отрасль может иметь прибыльное будущее благодаря повышению маржи от дизтоплива и бензина.

Вторжение России в Украину усилило конкуренцию за нефтеперерабатывающие мощности. Европейские нефтеперерабатывающие заводы долгое время находились в состоянии упадка, поскольку крупные нефтяные компании закрывали их, пытаясь достичь целевых показателей нулевых выбросов и сталкиваясь с угрозой электромобилей.

Однако из-за войны в Украине и напряженности в Красном море энергетические аналитики считают, что нефтеперерабатывающая отрасль может иметь прибыльное будущее благодаря повышению маржи нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин. Эта маржа может вырасти еще больше, если Европа испытает дальнейшие перебои в поставках, пишет Financial Times.

Отмечается, что опасность для поставок из-за внезапной геополитической нестабильности была подчеркнута 13 марта, когда удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России привели к скачку цены на нефть марки Brent на 2,7%.

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"Для нефтеперерабатывающих заводов, которые могут быть последними, и для компаний с более высоким аппетитом к риску, которые покупают эти стареющие активы, переработка нефти в Европе может принести больше денег, чем когда-либо", – заявил руководитель одного из отделов Argus Media Элиот Редли.

По данным Argus, к 2026 году мощности по переработке нефти в Европе сократятся примерно на 7% по сравнению с 2020 годом. Сокращение мощностей уже помогло повысить маржу, или дополнительную сумму, которую нефтеперерабатывающие заводы могут взимать за дизельное топливо по сравнению с эталонной нефтью, до среднего мирового показателя в 29,77 долларов за баррель в этом году. В то же время спред на бензин в этом году составил около $18,09, что примерно втрое превышает средний показатель 2010-2019 годов.

По словам журналистов, рост премий на нефтепродукты был гораздо больше, чем изменение цен на нефть: фьючерсы на газойль, которые отслеживают торговлю дистиллятами в Европе, в этом году выросли на 13,2%, тогда как фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 10,7%.

Европа сейчас больше зависит от импорта нефтепродуктов, но она уязвима к перебоям в поставках, таких как нападения на судоходство в Красном море. Многие поставщики из Азии выбирают более длинный маршрут через южную Африку, пишет издение.

Исполнительный директор компании Vitol Рассел Харди заявил, что рынок нефтепродуктов, вероятно, будет "интереснее", чем рынок нефти.

Вице-президент по вопросам нефтепереработки, химической промышленности и нефтяных рынков Wood Mackenzie Алан Гелдер ожидает, что к концу десятилетия нефтеперерабатывающие заводы будут иметь "большую маржу". Это привлекло других игроков, позволив крупным компаниям найти покупателей на свои ненужные активы. В таком случае все в выигрыше, отметил он.

Среди компаний, которые воспользовались этим – лондонская компания Prax Group, которая в декабре согласилась купить у Shell 37,5% акций нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, на северо-востоке Германии. Она также заключила соглашение о покупке доли в нефтеперерабатывающем заводе в Южной Африке у TotalEnergies, указано в публикации.

Однако доходность может начать снижаться с открытием новых нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в Африке.

НПЗ России

В РФ насчитывается примерно 32 крупных нефтеперерабатывающих завода и около 80 мелких разного уровня мощности. Мощность Рязанского нефтеперерабатывающего завода составляет 17 миллионов тонн в год. Наиболее мощный в России – это Омский завод, который имеет возможности перерабатывать 22 миллиона тонн нефти в год.

12-13 марта Украина с помощью беспилотников повредила несколько российских НПЗ, в частности нефтяной завод в Рязани. Значительные повреждения получила одна из установок.

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