Поскольку в Европе остается меньше собственной добычи, то газ поступает из других источников.

У немцев нет стационарных СПГ-терминалов, однако для отказа от российского газа можно взять в аренду или приобрести плавучие терминалы-регазификаторы.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Поскольку в Европе остается меньше собственной добычи, то газ поступает из других источников: традиционно из Норвегии и Алжира, а также все больше сжиженный газ. В мире за эти годы произошла революция сжиженного газа, поэтому сейчас нужно смотреть в этом направлении. Да, у немцев нет стационарных СПГ-терминалов, но можно взять в аренду или приобрести плавучие терминалы-регазификаторы", - заявил эксперт.

Он также отметил, что такая практика известна и именно так поступили Литва и Хорватия.

"Подобно тому, как это сделала Литва и Хорватия. Тем более что у немцев гораздо больше финансовых возможностей. Несколько таких мобильных терминалов могли быть размещены в немецких портах, но мы не наблюдаем должной активности в этом вопросе. В то же время мы слышим много объяснений, почему они не могут заменить российский газ. До конца года полностью отказаться от газа действительно невозможно, но хотя бы сократить – это возможно. Причина такой позиции – отсутствие политической воли, а также серьезное давление на правительство со стороны "шредеризированных элементов", которых немало наплодили российские спецслужбы и "Газпром" вместе с "Газпромбанком", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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