Увы, это пойдет на пользу РФ.

Сегодня военный преступник и президент РФ Владимир Путин приказал принимать выплату за российский газ от "недружественных стран" в рублях. Зачем было принято такое решение, рассказал эксперт Вадим Денисенко. По его словам, этот шаг, увы, пойдет на пользу РФ. Благодаря переходу на рубли Россия сможет получать евро, которые так необходимы ей в текущей ситуации.

Для начала Денисенко объяснил, что вообще произошло: "Россияне скопировали решения саудитов, решивших часть своих газовых контрактов перевести из доллара в юани. Путин предложил ЕС весь газ покупать в рублях. Теперь европейцы должны продавать столь нужное в нынешних условиях россиянам евро и покупать за него рубли. И это будет делаться через русские банки. Объемы следующего года, по меньшей мере, 400 млрд евро, исходя из нынешних цен на газ. Отказаться от российского газа ЕС в 2022-23 гг. просто не может".

При этом Вадим Денисенко считает, что в теории, через 3-4 года, Европа способна стать менее зависимой от энергетического сектора РФ. Власти Кремля видят такую перспективу и решили пойти ва-банк. По их мнению, нужно победить на политическом и экономическом фронте сейчас. А дальше — разбираемся по ситуации.

"Логика россиян проста — есть две страны, которые могут подвинуть РФ на этом рынке — Саудовская Аравия и Иран. На саудовском фронте США пока проигрывают. Иранское соглашение блокируется Израилем при поддержке Германии. В этой игре Путин считает, что нужно выиграть время. А потом Украина выйдет из политической моды. А он переигрывает всех, потому что у него есть энергоресурсы", — продолжил Вадим Денисенко.

По мнению эксперта, Путин не только укрепил рубль, но и скорректировал падение ВВП РФ. Единственный существенный удар, который по нему может нанести Запад — это нефтяное эмбарго. Борьба за его принятие — основной фронт Москвы и Вашингтона. Если Байден продавит запрет, то экономику России ждет резкое падение. В противном случае у Путина появится запас экономической стабильности, а влияние президента США в мире значительно ослабнет.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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