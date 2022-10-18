18 октября из-за обстрелов со стороны РФ был поврежден объект критической инфраструктуры Деснянского районе в городе Киеве.

Компания ДТЭК полностью восстановила электроснабжение 83 тысяч семей, которые остались без света из-за обстрела утром 18 октября объекта критической инфраструктуры в Киеве.

Об этом сообщил генеральный директор электропоставщика YASNO (ДТЭК) Сергей Коваленко.

"Специалистам удалось всего за 7 часов выполнить технические работы и снабдить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будет восстанавливаться разрушенная из-за обстрела инфраструктура города. Наша цель – сделать все необходимое, чтобы поддержать жителей столицы в сложных условиях войны в стране", - сообщил глава YASNO.

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18 октября из-за обстрелов со стороны рф был поврежден объект критической инфраструктуры Деснянского районе в городе Киеве. Из-за этого было отключено энергооборудование ДТЭК Киевские электросети, питающее объекты водоканала и жилой массив Троещина.

Оператор системы распределения делает все необходимое для обеспечения светом жителей области из-за атаки врага на критические объекты электроснабжения.

В связи с увеличением нагрузки, компания просит клиентов разумно потреблять электроэнергию и не перегружать электросети – включать энергоемкие приборы по очереди.