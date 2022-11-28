Зимняя непогода резко увеличила количество локальных аварий, которые влияют на энергетическую систему.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, каким образом осложнения погодных условий влияет на ситуацию с энергоснабжением.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос о том, в каком состоянии на данный момент энергетические сети страны.

"По тем регионам, где оперирует YASNO, мы знаем, что ситуация достаточно сложная еще остается. Насколько я понимаю, по всем регионам страны она тоже очень сложная, но контролируемая. Энергетики из сетей государственных и частных компаний делают все возможное для восстановления. Надо отметить, что в Киеве и на Киевщине во вторую очередь после врага, нам мешает погода. За последнюю неделю имеем сложные погодные условия, и это резко увеличило количество аварий. Это локальные аварии, но они влияют на систему. Поэтому это такая проблема, которая пришла с зимней непогодой", - акцентировал Коваленко.

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Он пояснил, что кроме локальных аварий, применение анонсированных в столице ограничений электроэнергии бытовым потребителям связано с дефицитом генерации.

"Надо отметить, что нынешний дефицит в первую очередь связан с генерацией... Например, сегодня у нас где-то есть 600 МВт, при необходимости 1 тыс. 300. Из этих 600 МВт, 300 МВт нужно для критической инфраструктуры, которую нельзя отключать – это больницы, родильные дома, коммунальные предприятия. Для нас, конечных потребителей, остается всего лишь около 300 МВт потребления. Поэтому когда в сети говорят, что будут подавать свет по 2-3 часа пару раз в сутки, то они имеют в виду, что эти 300 МВт нужно распределить между потребителями так, чтобы все потребители в течение суток были со светом",- отметил Коваленко.

Он добавил, что для сбалансирования ситуации в энергосистеме нужно уменьшить дефицит генерации.

"На мой взгляд, проценты уменьшения дефицита зависят от запуска атомной генерации. Надеюсь, что через несколько суток ситуация улучшится. Надо отметить, что персонально я думал, что неделя начнется с небольшим дефицитом, но она началась с довольно большим дефицитом, и мы видим, что применяются экстренные ограничения", - сказал Коваленко.

Ситуация с энергетикой: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены. В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без тепло- и водоснабжения.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и облгосадминистрации развернули по всей Украине сеть "Пунктов несокрушимости" - специально обустроенных мест, где можно подзарядить телефоны и согреться. В целом сейчас в большинстве регионов открыто более 4,3 тыс. таких пунктов, более 400 из них – в Киеве.

Сегодня, 28 ноября, в ДТЭК "Киевские энергосети" сообщили, что жителям Киева будут пытаться подавать свет по 2-3 часа дважды в сутки. В компании отметили, что в случае сбалансирования ситуации вернутся к отключению электроэнергии по графикам.

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