В компании подчеркнули, что это приводит к авариям в отдельных домах.

Украинцев призвали не включать все и сразу после восстановления электроэнергии в доме.

В частности, как пояснил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, частый перезапуск электросетей приводит к локальным авариям в отдельных домах.

"К сожалению, аварии в электросетях случаются. Мы зашли в военную зиму, когда мы включаем-выключаем сети по несколько раз в день. И это, конечно, техника не выдерживает. Аварии резко возросли. Не надо включать электроприборы сразу все. Это приводит к авариям в отдельных домах. То есть все жильцы включают сразу все приборы в первую минуту, скачет напряжение, и горят все предохранители", - пояснил Коваленко.

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Он рекомендует украинцам растянуть во времени на пол часа включение приборов.

"Поочередно это делать, чтобы напряжение не так резко росло. Потому что так повышается риск локальной аварии. Надо время, чтобы потом приехала бригада и отремонтировала", - призвал Коваленко.

Отключение света: что стоит знать

Напомним с начала октября РФ осуществила семь атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Последняя российская атака была совершена 23 ноября. В этот день Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них были сбиты. Ракеты поразили ряд энергообъектов, вызвав блэкаут. Только на конец прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается.

24 ноября в Киеве были без света 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в столице свет включать на 2-3 часа в сутки.

Известно, что только за ноябрь энергетики компании ДТЭК вернули свет для более 1 млн семей в 1104 населенных пунктах Киевской, Донецкой, Днепропетровской областей и в городе Киев.

Директор по правовым вопросам НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков заявил, что компания фиксирует повреждение энергосистемы Украины в реальном времени ежедневно и составляет смету, которая в ближайшее время будет выставлена стране-оккупанту.

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