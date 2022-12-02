За прошедший месяц энергетики компании ДТЭК вернули свет для более 1 млн семей в 1104 населенных пунктах Киевской, Донецкой, Днепропетровской областей и в городе Киев. Об этом говорится в сообщении компании.

Только в Киеве свет вернули 395 тысячам семей. Еще 324 тысяч потребителей запитаны в Киевской области, чьи дома были обесточены в результате ракетных террористических атак.

В Днепропетровской области энергетики вернули свет 110 тысячам семей, в Донецкой – для 205 тысяч семей.

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"За 9 месяцев войны энергетики вернули свет уже 5,8 млн семей на Киевщине, Днепропетровщине, Одесщине, Донетчине и в городе Киев. Несмотря на регулярные обстрелы наши специалисты продолжают работать и восстанавливать разрушенные сети сразу как получают разрешение ВСУ и ГСЧС. Кроме того, наши энергетики помогают возвращать свет, где это больше всего необходимо - на деоккупированных территориях Херсонщины. 6 бригад энергетиков ДТЭК работают над восстановлением сетей на севере и юге области. Наша цель - обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни жителей регионов", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Сети Александра Фоменко.

За значительные разрушения энергосистемы, в Украине применяются экстренные и стабилизационные отключения. В ДТЭК напомнили, что актуальная информация об отключении публикуется на сайтах региональных компаний, страницах в соцсетях и в официальном телеграм-канале ДТЭК https://t.me/dtek_ua.

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