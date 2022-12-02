Компания фиксирует повреждения в реальном времени каждый день и составляет смету, которая в ближайшее время будет выставлена стране-оккупанту.

В связи с российской агрессией и стремлением оккупантов разрушить энергетическую инфраструктуру Украины компания "Укрэнерго" выставит стране-агрессору счет за уничтоженные украинские объекты.

Как заявил директор по правовым вопросам НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков, компания фиксирует повреждения в реальном времени каждый день и составляет смету, которая в ближайшее время будет выставлена стране-оккупанту.

"Составляем смету и в ближайшее время мы выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты", – сообщил Юрков.

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Он также отметил, что на данный момент разрабатывается правовой механизм получения компенсации и защиты интересов компании от действий оккупантов.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

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