По распоряжению НЭК "Укрэнерго", в столице стабилизационные отключения света будут происходить с 11:13.

В Киеве 23 октября пройдут стабилизационные отключение света для избежания аварий.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевской власти со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети".

Так, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", в столице стабилизационные отключения света будут происходить с 11:13.

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На сайте ДТЭК "Киевские электросети" есть упрощенный график адресов стабилизационных отключений электроэнергии.

Отмечается, что предприятие разделило всех потребителей электроэнергии Киева на 3 группы и создало график, который поможет проще находить адрес с помощью поиска. Каждая группа будет отключаться в определенный промежуток времени, пока будет действовать распоряжение НЭК "Укрэнерго" на проведение стабилизационных отключений.

Чтобы понять, в какое время в течение суток у вас возможно отключение электроэнергии, надо указать свой адрес и получить график возможных отключений в течение дня и недели.

"Компания ДТЭК "Киевские электросети" прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время", - предупредили в энергокомпании.

Для того, чтобы поддержать энергосистему, всех жителей Киева призывают умеренно потреблять электроэнергию.

Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и тому подобное.

"Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений и количество отключенных потребителей. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет", – отмечают в ДТЭК "Киевские электросети".

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций.

Утром 22 октября российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате ракетной атаки на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

В результате атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключены почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

Украинцев призвали ежедневно с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября вечером призвал украинцев еще внимательнее относиться к необходимости сознательно потреблять электричество.

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