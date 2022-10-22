Из-за массированных российских ракетных обстрелов, которые поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, Украина была вынуждена с 11 октября прекратить экспорт электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

Украина не экспортирует электроэнергию, но и не прибегает к импорту.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время информационного телемарафона.

"Мы сегодня и не закупаем энергию за рубежом, и не экспортируем энергию. В стране очень сложная ситуация. Собственно 10 октября у нас был массированный ракетный обстрел и с 11 октября у нас нет экспорта. Во-первых, мы не можем его гарантировать, гарантировать, что какая-то подстанция не будет повреждена. Лучше честно об этом сказать, возможно, даже вообще не поставлять электроэнергию. А во-вторых, мы прежде всего, должны поставить эту электроэнергию для украинского потребителя, даже если с перебоями, но чтобы в большинство часов в сутки в нашего потребителя была электроэнергия. И это приоритет номер один, потому что это уже вопрос безопасности", - акцентировал Герус.

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Он добавил, что никакие штрафные санкции в связи с прекращением экспорта электроэнергии Украине не грозят.

"Не будет наложено никаких штрафов. Штрафы и, надеюсь, репарации, будут наложены на Российскую Федерацию", - подчеркнул Герус.

Массированные обстрелы РФ: ситуация с энергетикой в Украине

Как сообщал УНИАН, 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что российские ракетные обстрелы, которые поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы

13 октября государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) сообщила, что за форс-мажор, который случился в результате ракетных атак россиян, будет продавать в Украине электроэнергию, запланированную на экспорт. Нагрузка, выставляемая на продажу, обеспечена ресурсом атомных станций.

Сегодня, 22 октября, российские захватчики снова массово ударили ракетами по территории Украины. В "Укрэнерго" заявили, что оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

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