Облэнерго должны обеспечить адресное сообщение авторизованных потребителей об актуальной информации относительно перерыва в электропитании.

С 14 февраля в Украине начали действовать новые правила информирования населения о графиках выключения электроэнергии.

Соответствующие решения приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании.

Решением регулятор обязал операторов систем распределения обеспечить ряд требований. В частности, размещать на собственном официальном сайте в сети Интернет информацию о времени начала и окончания перерыва электропитания объекта потребителя с указанием, в том числе названий перерывов.

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Кроме того, облэнерго должно размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальны графики почасового отключения объектов потребителей.

Также компании должны обеспечить адресное сообщение потребителей, которые предварительно прошли авторизацию на соответствующих электронных сервисах, по их запросу об актуальной информации относительно соответствующего перерыва в электропитании.

Дополнительно определены требования к информации, которая должна содержаться в сообщении о времени начала и ожидаемого окончания соответствующей перерыва электропитания.

Также этим решением обязано электропоставщиков обеспечить информирование потребителей об имеющихся возможные ресурсы операторов систем распределения для получения актуальной информации о перерывах электроснабжения путем размещения соответствующей информации на своих официальных сайтах, на платежных документах или с помощью средств электронной связи.

"Кроме того рекомендовано операторам систем осуществлять адресное уведомление потребителей о перерывах в электропитании в результате применения меры по ограничению потребления с помощью средств электронной связи", - отмечает НКРЕКП.

Пресс-служба считает, что такое решение регулятора должно способствовать большей осведомленности потребителей, а также обеспечению действенного контроля за соблюдением операторами систем распределения принципов социальной справедливости и недискриминации при осуществлении мер по ограничению электроснабжения потребителей.

Штрафы для энергетиков

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ оштрафовала более половины операторов системы распределения (облэнерго) за ненадлежащее информирование об отключении электроэнергии.

Регулятор назначил компаниям санкции в виде штрафа в размере 85 тыс. грн и обязал в дальнейшем соблюдать правила надлежащего информирования потребителей о перерывах в электроснабжении. Кроме того, на руководителей упомянутых облэнерго наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 1,7 тыс. грн.

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