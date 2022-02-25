В компании назвали фейком информацию об отключении Киева от энергоснабжения сегодня ночью.

Отключения электроэнергии в Украине не планируются, энергетическая система страны работает стабильно, сообщила госкомпания "Укрэнерго".

"По состоянию на сейчас энергосистема Украины работает в нормальном режиме. Частота поддерживается на уровне 50 ГЦ. Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне. Энергоснабжение населения и военных обеспечивается стабильно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоснабжение Киева обеспечивается в полном объеме.

Никаких оснований для принудительного уменьшения потребления электроэнергии пока не существует.

Все объекты крупной генерации, кроме Луганской ТЭС, работают в штатном режиме. В работе находятся 12 из 15 энергоблоков АЭС.

Из-за разрушения сетевой инфраструктуры сейчас прервано энергоснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче и Мостище. Также обесточены потребители в Черниговской области (25 населенных пунктов), Харьковской области (42 населенных пункта), Житомирской области (14 населенных пунктов).

Кроме того, в компании назвали фейком информацию об отключении от энергоснабжения Киева сегодня ночью.