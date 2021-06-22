Кроме того, минимизирован риск загрязнения Стрыйского водозабора пресных подземных вод.

«Укртранснафта» ввела в эксплуатацию новую трассу нефтепровода - обходной участок нефтепровода «Броды - Госграница» (магистральный нефтепровод «Дружба»).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, компания минимизировала риск загрязнения Стрыйского водозабора пресных подземных вод - одного из крупнейших водозаборов во Львовской области и в Западном регионе Украины.

Отмечается, что при переносе нефтепровода компания провела комплекс строительно-монтажных, сварочных и изолирующих работ. Общая длина каждой нити построенного нефтепровода составляет 11,7 км. Трасса проложена преимущественно по водоразделам, что практически исключает риск повреждения нефтепровода под действием природных факторов и загрязнения водных объектов.

Читайте также"Ваше дело - труба": Зеленский рассказал о "диверсии" на нефтепроводе Медведчука«Старый нефтепровод построили 60 лет назад и ввели в эксплуатацию в 1962 году. За это время он износился. Мы заранее заботимся о модернизации объектов, которые могут иметь влияние на окружающую среду. Сегодня нефть уже прокачивается по новой ветке, а старая больше не несет угроз для окружающей среды и жителей региона», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора «Укртранснафты» в Западном регионе Игоря Питу.

Справка УНИАН. Нефтепровод «Броды - Госграница» на участке км 157 - км 165 проходит вдоль русла реки Стрый и частично проходит в границах второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод.

Водозабор обеспечивает питьевой водой более 500 тыс. потребителей - часть жителей Львова, Трускавца, Моршина, Стрыя и Дрогобыча. В случае повреждения нефтепровода на этом участке существовал риск выхода нефти и загрязнения реки с попаданием нефти в подрусловые сооружения водозабора.

По этим причинам «Укртранснафта» в 2006 году решила вынести обе нити части нефтепровода «Броды - Госграница» со второго пояса санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных вод и построить новый участок.

В конце 2008 года строительство остановилось из-за изменений земельного законодательства, хотя на время приостановки строительства строительно-монтажные работы были практически завершены.

Ввод в эксплуатацию задержался на 10 лет из-за сложностей в отводе земельных участков, на которых построен новый участок нефтепровода.

Благодаря решению Кабинета министров Украины, принятому в конце прошлого года, «Укртранснафта» смогла ввести участок в эксплуатацию и присоединила его к действующему нефтепроводу «Броды - Госграница» в максимально сжатые сроки.

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Автор: Анна Бредихина