Выплаты вырастут у жителей прифронтовых территорий на Донбассе.

Потребителям, проживающим в нескольких прифронтовых населенных пунктах, увеличат размер субсидии.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказала вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук.

Она пояснила, что сейчас жители ряда прифронтовых населенных пунктов вынужденно обогревают жилье при помощи электричества. Речь идет о городах Зайцево, Горняк, Красногоровка, Марьинка, Новогродовка (Донецкая область) и селе Трехизбенка на Луганщине. По словам Верещук, Кабмин увеличит размер субсидий для жителей путем принятия соответствующего постановления.

В настоящее время потребители в этих районах получабт 700-1000 гривень субсидии, выплату повысят до 2500 гривень.

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"Мы снимем ограничения по актам на обследование жилищных условий. Они были препятствием [для начисления субсидии]. И люди уже в ноябре, декабре получат свои деньги. Я считаю, это правильный ход", - говорит вице-премьер, добавляя, что на эти нужды потребуется 70-80 млн гривень в месяц.

Субсидии в Украине

23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект №6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривень.

Автор: Юрий Годован