В Украине субсидии назначили 2,5 миллиона украинцев.

В Министерстве социальной политики заверили, что денег на субсидии достаточно. Дополнительно на эти цели выделили 12 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По данным ведомства, в текущем отопительном сезоне средний размер назначенных субсидий составляет 2 тысячи гривен.

При этом указано, что в отдельных случаях сумма субсидии может достигнуть 3-5 тысяч гривен. Размер государственной помощи зависит от потребляемых жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйств и тарифов.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара и евро до конца 2021 годаТакже указано, что субсидии назначили уже более 2,5 миллиона украинцев.

"Это сопоставимая цифра по сравнению с прошлым годом. Но заявления от людей продолжают поступать, и с началом отопительного периода их количество возросло. В прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получало около трех миллионов домохозяйств. Ожидаем, что в этом сезоне будет такая же цифра", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы, у которых есть задолженности по оплате услуг ЖКХ, смогут получить помощь от государства в виде субсидии. Для этого необходимо заключить договор о реструктуризации.

Автор: Анастасия Горбачева