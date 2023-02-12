В частности, в случае увеличения потребления, могут быть применены аварийные отключения в нескольких областях и г. Киеве.

На сегодня в Украине нет дефицита мощности, лимиты на потребление электроэнергии не устанавливались, однако аварийные отключения еще могут вернуть.

"Потребление остается значительным из-за снижения температуры, хотя и меньшим, чем в будний день. По состоянию на сегодня, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад "Укрэнерго" и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет", - сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что лимиты потребления на сегодняшние сутки не доводились. Но, в случае увеличения потребления, могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и г. Киев, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.

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В "Укрэнерго" подчеркнули, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления, ограничения могут вернуться.

В компании добавили, что продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и нападений дронов. Осуществляется импорт электроэнергии. В Одесской области также продолжаются ремонтные работы.

Состояние украинской энергосистемы

Энергосистема Украины пережила 14 ракетных атак врага и 17 волн атак БПЛА по энергообъектах.

Так, с 21:50 9 февраля до 12: 00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Всего Украина потеряла 44% атомной генерации и три-четверти мощностей теплоэлектростанций из-за регулярных атак россиян. Премьер Денис Шмыгаль констатировал, что каждая вторая подстанция "Укрэнерго" была атакована за последние четыре месяца.

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