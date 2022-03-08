По мнению эксперта, правительству необходимо отменять все налоги на топливо, чтобы избежать его дефицита.

Эксперт "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн рассказал о ситуации, сложившейся с топливом в Украине.

Так, по его словам, цена на нефть достигла 140 долларов за баррель, это на 40% выше, чем до войны. Нефтепродукты на биржах подорожали пропорционально этому.

"Вчера прозвонил украинских и европейских трейдеров, посчитал себестоимость. Если сохранить текущую торговую наценку АЗС, установленную Кабмином, получается 48-50 грн/л. Есть еще вариант: топливо просто исчезнет. Его просто перестанут привозить", - написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Куюна, правительству необходимо отменять все налоги на топливо – НДС и акциз. Также необходимо изменить формулу госрегулирования, поскольку она вводилась до войны, и пока не соответствует реалиям жизни.

В таком случае эксперт считает, что цены на топливо можно удержать в пределах 34-37 грн/л бензин и дизельное топливо соответственно, учитывая текущие нефтяные котировках.

"Да, потери бюджета и тому подобное, но другого выхода просто нет. Но это не главное. Сейчас основная задача - наполнить рынок. Для этого должна быть элементарная экономика поставок, к тому же не так для украинских, как для зарубежных поставщиков", - сказал он.

Куюн подчеркнул, что объективно новая логистика поставок топлива намного более затратная, чем из России и Беларуси. Поэтому, только бизнес-стимулы могут заполнить рынок.

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