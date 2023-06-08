Это знаковое событие, ведь хранение энергии очень важно для энергетической системы.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала первую в Украине лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по хранению энергии. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Это первое решение комиссии о выдаче лицензии на деятельность по хранению энергии. Это знаковое событие, ведь хранение энергии очень важно и полезно для энергетической системы", - заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

По его словам, функционирование установок по хранению электрической энергии или систем накопления энергии существенно способствует сбалансированию работы энергосистемы и повышению стабильности электроснабжения для потребителей.

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Хранение энергии - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале 2022 года Верховная Рада приняла закон о развития систем накопления энергии и создала предпосылки для развития технологий energy storage в Украине.

Хранение энергии - это деятельность с использованием аккумуляторов, которые преобразуют электрическую энергию для ее хранения, когда в системе есть избыток или низкие цены, и отпускают электроэнергию в сеть в нужное время.

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