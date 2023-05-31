Решение НКРЭКУ вступит в силу с 30 июня.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии, где покупает энергоресурс украинский бизнес.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора сегодня, 31 мая. Оно начнет действовать с 30 июня.

Таким образом, регулятор остановил действие некоторых пунктов постановления "Об обеспечении стабильного функционирования рынка электрической энергии, в том числе финансового состояния участников рынка электрической энергии на период действия в Украине военного положения" от 25 февраля 2022 года № 332.

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Речь идет о пунктах, которые устанавливали предельные цены на рынке электроэнергии на уровне 2 тысяч гривень за МВт-ч для часов минимальной нагрузки и 4 тысяч гривень за МВт-ч для часов максимальной нагрузки.

Также отменяются ограничения на внутрисуточном рынке (102% от рынка на сутки вперед).

Во время рассмотрения вопроса глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что нынешние прайс-кэпы (ценовые ограничения или предельные цены, - УНИАН) не дают компании возможность импортировать электроэнергию в случае ее дефицита.

За повышение или отмену прайс-кэпов неоднократно выступали представители энергетических компаний.

Тарифы на электроэнергию - новости

Как сообщал УНИАН, 23 мая НКРЭКУ повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго, это решение стало основой для пересмотра тарифов для населения.

В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня будут увеличены от 7% до 34%. С июля расценки будут еще больше в среднем на 23%.

30 мая Кабмин постановил увеличить тариф на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

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