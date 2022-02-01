По словам президента, впервые за годы независимости работают все атомные блоки наших АЭС.

В Украине достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал в Верховной Раде во время открытия седьмой сессии ВР девятого созыва.

"У нас достаточные запасы газа, достаточные запасы угля. Впервые в истории Украина использует наш государственный потенциал атомной энергетики. Впервые за годы независимости работают все атомные блоки наших АЭС", - сказал он.

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Президент также отметил, что, несмотря на это, прохождение всего отопительного сезона оценивается оптимистично.

Ситуация с энергоблоками и газом в Украине:

С декабря 2021 года НАЭК "Энергоатом" работала 14-ю энергоблоками из 15-ти.

25 января 2022 года были отключены от энергосистемы два атомных энергоблока – на Хмельницкой АЭС и на Запорожской АЭС.

26 января первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к энергосети. 27 января был подключен четвертый – на Запорожской АЭС.

30 января 2022 года в Украине впервые были одновременно запущены все 15 энергоблоков на атомных электростанциях.

На конец января запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляли 11,45 млрд кубометров при максимальной емкости 31 млрд куб. м.