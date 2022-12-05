Объем дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре обвалился почти вчетверо относительно октября.

На фоне полномасштабного военного вторжения в Украину в ноябре бюджет страны-агрессора недополучил 90,2 млрд рублей нефтегазовых доходов относительно ожиданий Минфина.

Как сообщает Минфин агрессора, в ноябре Россия получила всего 866,4 млрд рублей нефтегазовых доходов - это на 32% меньше, чем было в октябре (1281,7 млрд рублей).

Объем дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре обвалился почти вчетверо относительно октября: 108,9 млрд рублей против 435,1 млрд рублей.

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При этом в 2022 году в РФ "временно приостановлено" бюджетное правило, которое регулировало использование дополнительных доходов федерального бюджета от продажи нефти и газа, поэтому покупок иностранной валюты и золота за счет этих денег не будет.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.

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