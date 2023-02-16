Специалисты уже занимаются ремонтом на месте аварии.

В Голосеевском районе Киева в четверг, 16 февраля, задействовали экстренные отключения электроэнергии в связи с аварией на линии электропередач.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, на энергооборудовании Киевтеплоэнерго, которое питает транзитные линии, произошла авария. В связи с этим в работе осталась одна линия, которая питает Голосеевский район столицы.

"Она не может передать всю необходимую электроэнергию и перегружается. Поэтому НЭК Укрэнерго предоставляет распоряжение снижать потребление. Для части потребителей района отключения будут происходить по графику, который размещен на сайте ДТЭК Киевские электросети, пока Киевтеплоэнерго не возобновит работу своего оборудования", - пояснили в ДТЭК.

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Отмечается, что специалисты уже занимаются ремонтом на месте аварии и пытаются в ближайшие сроки ликвидировать ее.

Отключение света в Украине

Сегодня ночью российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры. Несмотря на это в Украине достаточно объемов производимой электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей.

В КМВА сообщили, что 17 февраля "Укрэнерго" будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В связи с этим в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения.

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