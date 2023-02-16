Вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.

Завтра в Киеве будут проводить замеры электропотребления.

17 февраля "Укрэнерго" будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В связи с этим в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения, сообщает пресс-служба КМВА.

Это поможет определить более корректные лимиты во время применения графиков. Однако вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.

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"Если завтра у вас исчезнет свет, то проверьте статус отключений на сайте ДТЭК Киевские электросети. Электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или из-за сетевых ограничений", - сказано в сообщении.

Отключение света в Украине: детали

Сегодня ночью, 16 февраля, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Несмотря на повреждение нескольких объектов критической инфраструктуры в результате очередной атаки россиян, в Украине достаточно объемов производимой электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей.

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