28 апреля Кабмин прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Коболева.

Из-за убытков и невыполнения планов по росту добычи газа НАК "Нафтогаз" правительство должно было сменить его руководство.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале.

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"В ситуации с НАК "Нафтогаз" убытки и невыполнение планов по росту добычи газа - факт нашей реальности (немного цифр об 11,5 млрд плана прибыли и 19 млрд убытков в итоге). В такой ситуации правительство не имело права на бездействие. Кабмин придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается. Мы должны помнить, что государственные компании принадлежат государству, это то, что должно работать в интересах всего общества", — отметил Немчинов.

Что этому предшествовало

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия такого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

В "Нафтогазе" заявили, что это решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в «Нафтогазе».

29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.

Однако, в тот же день, 29 апреля 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" заявила о том, что Коболев будет обжаловать свое увольнение.

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Автор: Леся Лещенко