Из-за убытков и невыполнения планов по росту добычи газа НАК "Нафтогаз" правительство должно было сменить его руководство.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале.
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"В ситуации с НАК "Нафтогаз" убытки и невыполнение планов по росту добычи газа - факт нашей реальности (немного цифр об 11,5 млрд плана прибыли и 19 млрд убытков в итоге). В такой ситуации правительство не имело права на бездействие. Кабмин придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается. Мы должны помнить, что государственные компании принадлежат государству, это то, что должно работать в интересах всего общества", — отметил Немчинов.
Что этому предшествовало
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия такого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- В "Нафтогазе" заявили, что это решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.
- 29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в «Нафтогазе».
- 29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.
- Однако, в тот же день, 29 апреля 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" заявила о том, что Коболев будет обжаловать свое увольнение.
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