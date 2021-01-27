В Раде хотят выяснить, почему на складах ТЭС минимальные запасы угля.

Исторически низкие запасы угля на складах ТЭС в разгар отопительного сезона должны стать предметом расследования временной следственной комиссии Верховной Рады.

Такое мнение высказал народный депутат Андрей Жупанин.

«Необходимо разобраться, почему сложилась такая катастрофическая ситуация с запасами угля на складах теплоэлектростанций», - сказал он, выступая на заседании комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ в среду в Киеве.

По его словам, до декабря 2020 года запасы на складах увеличивались, но с декабря стали резко падать. В результате на 27 января 2021 года сейчас объем запасов на 50% ниже того минимального нормативного показателя, который предписан теплоэлектростанциям.

Поэтому, как подчеркнул Жупанин, только после решения этого проблемного вопроса работы украинской энергетики можно переходить к рассмотрению запрета на импорт электроэнергии из Беларуси.

В свою очередь, глава парламентской комиссии по расследованию причин убытков в угольной промышленности Юрий Камельчук предложил изучить вопрос с запасами угля в рамках работы этой комиссии.

Он предположил, что величина этих запасов может искусственно занижаться частными компаниями. «Есть большие запасы на частных складах, их вывозят автомобилями – большие объемы, как мы убедились», - заявил он.

По мнению нардепа, дефицит угля на складах компаний тепловой генерации может создаваться ими умышленно. "Это (дефицит угля – ред.) может стать основой для дальнейших теневых переговоров владельцев шахт о получении сверхприбыли", - пояснил глава следственной комиссии ВР.

Отметим, что в нынешний отопительный сезон Украина вошла с рекордными запасами угля на складах ТЭС – 2,9 млн т. Это в 2,2 раза больше, чем на ту же дату голом ранее. Но уже в середине января объемы угля у тепловой генерации были меньше норматива, утвержденного министерством энергетики.

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Автор: УНИАН