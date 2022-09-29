В компании подчеркнули, что наибольшую опасность представляет заминированный рашистами периметр станции, подходы и подъезды к ней.

В "Энергоатоме" опровергли информацию о пожаре на энергоблоке Запорожской АЭС, распространившуюся по соцсетям.

Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом" Телеграмм-канале.

"По состоянию на 15:40 29 сентября на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксировано пожаров и возгораний. В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о пожаре на втором энергоблоке ЗАЭС. Официально информируем, что это не соответствует действительности", - заявили в "Энергоатоме".

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Компания предполагает, что указанная недостоверная информация появилась в результате короткого замыкания одного из трансформаторов, сопровождавшегося определенным задымлением.

"Периметр вокруг ЗАЭС – заминирован российскими военными, которые находятся на станции. Уже было шесть случаев, когда эти мины взрывались из-за диких кабанов, собак, лисиц. Сегодня на периметре произошел очередной взрыв – на линии подачи напряжения на азотно-кислородную станцию от энергоблока №6. В результате взрыва повредило линию, из-за скачка напряжения произошло короткое замыкание одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке №6 с незначительным задымлением. Из соображений безопасности вызвали пожарный расчет, но задействовать его не пришлось, поскольку в том не было необходимости", - сообщают в "Энергоатоме".

В компании отмечают, что сейчас наибольшую опасность представляет заминированный рашистами периметр станции, подходы и подъезды к ней.

"Гарантировать полную безопасность ЗАЭС и вокруг можно только одним способом – созданием безопасной зоны, деоккупацией станции и возвращением ее под контроль Украины", - отмечается в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ, сформированная по просьбе правительства Украины, посетила Запорожскую АЭС. Гендиректор МАГАТЭ заявил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

15 сентября Совет управляющих агентства, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

Большинство стран мирового сообщества, в частности, США и Европы, призывают создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

Несмотря на это, россияне продолжают обстреливать станцию, осуществляя ядерный шантаж.

17 сентября Зеленский заявил, что на оккупированной ЗАЭС находятся 500 российских военных и военная техника.

Периодически из-за обстрелов атомные энергоблоки на некоторое время отключаются от энергосистемы Украины и временно работают на резервном топливе. Оккупанты намерены полностью отключить ЗАЭС, чтобы остановить экспорт электроэнергии из Украины в страны ЕС. Таким образом, РФ хочет усилить энергетическое давление на страны Евросоюза, чтобы заставить их отказаться от поддержки Украины.

Специалисты по радиационной безопасности неоднократно заявляли, что, в случае аварии на ЗАЭС, последствия могут быть катастрофическими. В зависимости от направления ветра, радиационное облако, кроме Украины, может накрыть как Россию, Беларусь и акваторию Черного моря, так и европейские страны. Мир еще не сталкивался с подобным ядерным шантажом.

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