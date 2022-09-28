Речь идет о федеральном законе РФ, который позволяет приостанавливать радиологические объекты на время "борьбы с терроризмом"

Российское руководство после незаконной аннексии украинских территорий может назвать вторжение в Украину "контртеррористической операцией".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ссылаются на заявление "главы" оккупированного Крыма Аксенова, который накануне утверждал, что РФ может "временно отключить" Запорожскую АЭС для проведения "контртеррористической операции".

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Речь идет о федеральном законе РФ, который позволяет приостанавливать радиологические объекты на время "борьбы с терроризмом"

"Российские силы могут использовать полную остановку станции, реакторы которой уже отключены, чтобы попытаться перевести ЗАЭС в российскую энергосистему и вывести ее из-под контроля Украины", - указывают аналитики.

По данным Генштаба, сотрудники Запорожской АЭС не желают сотрудничать с врагом, ситуация на станции напряженная.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

15 сентября Совет управляющих агентства, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

Большинство стран мирового сообщества, в частности, США и Европы, призывают создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

Несмотря на это, россияне продолжают обстреливать станцию, осуществляя ядерный шантаж.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированной ЗАЭС находится 500 российских военных и военная техника.

Периодически из-за обстрелов атомные энергоблоки на некоторое время отключаются от энергосистемы Украины и временно работают на резервном топливе. Оккупанты намерены полностью отключить ЗАЭС, чтобы остановить экспорт электроэнергии из Украины в страны ЕС, где она сейчас необходима. Таким образом, РФ хочет усилить энергетическое давление на страны Евросоюза, чтобы заставить их отказаться от поддержки Украины.

Специалисты по радиационной безопасности неоднократно заявляли, что, в случае аварии на ЗАЭС, последствия могут быть катастрофическими. В зависимости от направления ветра, радиационное облако, кроме Украины, может накрыть как Россию, Беларусь и акваторию Черного моря, так и европейские страны.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что агентство начало ряд переговоров о создании зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

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