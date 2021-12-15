Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, который отвечает за развитие экономики, уверен, что Украина смогла стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке несмотря на сложную ситуацию в мире и политическое давление со стороны определенных сил внутри страны.

Об этом он заявил в интервью Forbes.

"В мире ситуация непростая. Все видят уровень цен на природный газ в Европе. Даже самые развитые страны столкнулись с перебоями в электроснабжении, колоссальным ростом тарифов на энергетические ресурсы для промышленности и населения. Останавливаются целые индустрии. Мы смогли стабилизировать ситуацию, несмотря на то, что определенные политические силы говорили, что скоро наступит коллапс и не будет ни света, ни тепла. Мы понимаем, как пройти эту зиму, несмотря на то, что у нас пока еще очень низкий запас угля на складах и есть агрессивные действия со стороны страны-агрессора по блокированию доставки угля железнодорожным транспортом", - отметил Шурма.

По его словам, задача государства – не самостоятельно закупать этот уголь, а создать условия и стимулы для частных и государственных компаний закупать этот уголь на рыночных началах. И вмешиваться только в том случае, если возникает риск энергетической безопасности страны.

Кроме того, по отметил замглавы ОП, одним из перспективных направлений является "зеленая" энергетика.

"В мире происходит большая зеленая трансформация. 70% всех инвестиций в энергетику в мире – это инвестиции в зеленую энергию. Мы не можем быть исключением. Необходимо заместить грязную угольную генерацию возобновляемыми источниками энергии. Второй компонент генерации – развитие атомной энергетики. Наши цели на ближайшие семь лет – увеличить атомные мощности на три энергоблока", - добавил он.

"Задача государства – создать понятные правила игры для того, чтобы сотни инвесторов зашли и строили новые мощности в Украине. Как в генерации, так и в потреблении. Никакие налоговые преференции для этой отрасли не нужны", - отметил чиновник.

По словам Шурмы, приоритетом является также снижение энергоемкости экономики.

"Энергоемкость нашей экономики в три раза выше, чем любой развитой страны. Поэтому мы и запускаем "Большую термомодернизацию" и будем начинать плановое замещение потребление дефицитного газа на электроэнергию, которую мы можем производить без импортного ресурса. Наша цель – термомодернизировать каждый дом. На подконтрольной территории Украины более 180 000 многоэтажных домов. Первые 20 000 неэффективных домов дадут самый большой эффект. С них мы и начнем. Задача: выйти на темп до 20 000 многоэтажек в год. За 2022 год мы хотим модернизировать 5000 домов и постепенно увеличивать цифру. Это программа на 7-10 лет", - подчеркнул Шурма.

По его словам, помимо решения основной задачи: сокращения потребления природного газа, получения энергетической независимости и улучшения торгового баланса, в ОП хотят создать дополнительные рабочие места, увеличить местное производство материалов вроде утеплителей, электрокотлов, индивидуальных тепловых пунктов, отделочных материалов, окон.

"Ни один производитель, который может инвестировать в строительство фабрики или завода, не будет делать это ради программы на один год. Они должны видеть, что это долгосрочная и прогнозируемая программа. И мы это сделаем, дав понять, что нужно увеличить и обучить штат монтажников, например, с 200 до 3000; что нужно построить еще, например, семь заводов", - сказал Шурма.

Автор: Иван Бойко