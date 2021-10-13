13 октября в возрасте 85 лет скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов.

Об этом сообщается на странице Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" в Facebook.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего", - говорится в сообщении.

Брюханов был участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, получил II группу инвалидности.

Его назначили директором будущей новой АЭС в конце 1969 года. В начале 1970-го приехал в Чернобыль для организации строительства станции и города - будущей Припяти. Работал директором Чернобыльской АЭС до июля 1986 года.

После аварии 26 апреля Брюханова отстранили от должности и исключили из рядов КПСС. Ему предъявили обвинение по статье 220 Уголовного кодекса УССР "Нарушение правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях". В 1986 году потерял мать: женщина умерла от сердечного приступа, узнав о деле в отношении сына.

Читайте такжеУченые хотят вернуть свою водку из чернобыльских яблок, изъятую СБУ29 июля 1988 года Брюханова приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего режима. 30 сентября 1991-го досрочно освободили. После этого он продолжил работать на Чернобыльской АЭС в должности начальника техотдела, а с 1992 года - в структуре Министерства внешней торговли Украины.

У Брюханова осталась жена - Валентина Михайловна, сын Олег 1969 года рождения и дочь Лилия 1964 года рождения.

Персона первого директора ЧАЭС появляется, в частности, в известном мини-сериале"Чернобыль" (2019) от HBO. Его роль исполнил актер Кон О'Нил.

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Автор: Катерина Комолова