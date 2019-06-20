Реальные прототипы героев "Чернобыля" от HBO поделились впечатлениями от сериала (видео)

Некоторые из них сериал не смотрели, но возмущены тем, как описывают в нем их жизни.

Большинство героев минисериала "Чернобыль" от HBO , который сейчас бьет рекорды просмотров во всем мире, ныне живут в Киеве на жилмассиве Троещина.

Они все не молодые и очень возмущены американским кино об их жизни, несмотря на то, что некоторые из них даже не смотрели сериал.

Журналисты ТСН пообщались с реальными прототипами героев "Чернобыля" и узнали, что на самом деле происходило в те трагические дни.

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Обижена на авторов сериала жена бывшего директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова - Валентина. Женщина утверждает, что руководство станции осознавало масштабы катастрофы, а немедленно эвакуировать Припять не разрешили в Москве, "чтоб не сеять панику". То, что в сериале, её муж показан как антигерой, женщину обижает.

Виктор Брюханов провел пять лет в тюрьме из-за аварии на ЧАЭС. Сейчас ему 82 года и уже несколько лет он страдает от болезни. Журналистов к нему жена не подпускает.

Про несостыковки в сериале рассказывает и один из "чернобыльских водолазов" Алексей Ананенко. Он не был добровольцем, как это показывается в сериале. В радиоактивную воду полезли те, кто был на смене.

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"Если это моя работа и я отказываюсь - меня уволят", - говорит Ананенко.

Командир экипажа вертолета, который туши реактор, Сергей Володин рассказывает, что дым тогда был белый, а не черный, как в сериале. Он также сказал, что сцена с падающим в реактор вертолетом не совсем правдива. Такой случай действительно был, но спустя полгода после взрыва, когда реактор уже не горел. Авария была вызвана человеческим фактором, а не радиацией, поведал ликвидатор.

Впрочем, авторы сериала ещё на старте сообщали, что полной документалистики не будет - фильм художественный.