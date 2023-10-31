Два пилотных проекта, которые должны были быть сданы в эксплуатацию в сентябре этого года, до сих пор находятся на стадии котлована.

Компания "Укрэнерго" объявила о масштабном для всего мира проекте по строительству защищенных от ракетных и дроновых атак электроподстанций, однако не продвинулось дальше планов и "вывода" средств со строительства.

Об этом пишет издание "Фраза".

В начале 2023 "Укрэнерго" запланировало строительство 19 заглубленных электроподстанций на 330, 400 и 750 КВ по всей территории страны. Стоимость станции 330 КВ в начале года составляла 45 млн долл. Однако, как пишет издание, ее стоимость увеличилась в 2,5 раза и достигла 110 млн долл., вследствие чего возникают коррупционные риски "исчезновения" 65 млн. Также подстанция в 750 КВ, которая стоила в начале года 100 млн долл, теперь может доходить до 250 млн долл.

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Вся сумма проекта на 19 подстанций увеличивается на 1,7 млрд долл. При этом на начальном этапе было запланировано строительство 19 объектов, а теперь их 22. Два пилотных проекта, которые должны были быть сданы в эксплуатацию в сентябре этого года, до сих пор находятся на стадии котлована.

"Реализацией проекта поручено заниматься компаниям "Проенерджi" и "Техно-Буд-Центр" на подстанциях 750 кВ "Киевская" и 330 кВ "Северная"… "Проенерджі" является давним партнером людей с орбиты бывшего руководства "Укрэнерго". Что касается "Техно-Буд-Центр", то эта компания – одна из любимых фирм "Укравтодора" еще со времен Петра Порошенко", - говорится в материале.

Также сообщается об участии в схемах иностранных компаний: эстонская компания Nordecon, которая в 2012 ушла из Украины, вскоре после начала боевых действий вновь начала сотрудничество с "Укрэнерго" в рамках строительства сооружений физической защиты объектов. Возвращение журналисты связывают с тем, что перед войной убытки Nordecon достигли 5 млн евро, и "сейчас фирме необходимы средства для существования".

Еще одним иностранным подрядчиком называют ONUR, которая также засветилась в международном коррупционном скандале: "Эта фирма имеет тесные связи с Банковой и даже заказывала выступления "Квартал 95" на свои корпоративы".

Разница в сумме, на которую вырос проект, будет разделена между участниками схемы, а масштаб коррупции можно будет списать на ущерб от ударов, считают авторы.

Как отмечается в материале, схемы Кудрицкого "уже заинтересовали правоохранительные органы", что может стать самым масштабным коррупционным скандалом после дела "Роттердам+".