В "Энергоатоме" считают, что это будет означать стабильность поставок электроэнергии для украинских граждан.

НАЭК "Энергоатом" подписал с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое было последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о "Договоре на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организацию транспортировки уранового концентрата" (УОК) производства ГП "ВостГОК", который 11 апреля 2023 года в Канаде подписали президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и главный исполнительный директор CAMECO Тим Гитцель.

Документ регламентирует физические поставки УОК из Украины в Канаду и связанные с этим условия. В частности, договор предусматривает поставку всего объема урана, добываемого на "ВостГОК", в Канаду и дальнейшее использование уранового концентрата для конверсии и поставки природного гексафторида урана (UF6) на обогащение.

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"Это знаковое событие для украинской ядерной отрасли, оно гарантирует ее стабильность и как следствие – стабильное обеспечение электроэнергией граждан", - цитирует пресс-служба Котина.

Украина и ядерное топливо

В марте "Энергоатом" и Cameco подписали соглашения об использовании украинского урана при производстве ядерного топлива для всех украинских АЭС.

Согласно договоренностям, "Энергоатом" в течение 2024-2035 годов будет полностью обеспечен гексафторидом природного урана, который будет поставляться для обогащения и дальнейшего использования в производстве ядерного топлива.

17 марта 2023 года министр энергетики Герман Галущенко заявил о том, что в Украине будут производить ядерное топливо, которое сможет заменить российское, в том числе и на европейском рынке.

В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году – на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

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